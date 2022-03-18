Берлин, , 08:47 — REGNUM В Германии за сутки коронавирусом заразились 297 845 человек, что стало самым высоким показателем за всё время пандемии. Об этом 18 марта сообщил Институт вирусологии им. Роберта Коха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предыдущий максимум был зафиксирован 17 марта, когда был выявлен 294 931 случай заражения за сутки. Умерли 226 пациентов.

Всего с начала пандемии инфекцию обнаружили у 18 287 986 жителей Германии. Общее число летальных исходов достигло 126 646. Выздоровели 14 323 500 человек.