Пермь, , 11:25 — REGNUM В Пермском крае в ковидные отделения за сутки поступили 98 пациентов. Это на 19 больше, чем днем ранее. Об этом 18 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

В стационарах лечение получают 1059 пермяков. Из них 126 человек находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключен 51 пациент.

Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 351 853. За сутки проведено 5251 ПЦР-исследование. Зафиксировано 817 новых заражений. Заболеваемость коронавирусной инфекцией идет на спад.

Напомним, в Пермском крае отменили ряд антиковидных ограничений. В частности, разрешены банкеты в ресторанах и кафе.

Читайте ранее в этом сюжете: В ресторанах Прикамья разрешили проводить банкеты