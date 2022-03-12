Астрахань, , 14:04 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 марта выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом — на 23 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 112 тыс. 723 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 103 тыс. 87 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 850 — за последние сутки.

За весь период скончались 2884 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.