Москва, , 12:12 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 1 352 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 269 случаев меньше аналогичного показателя 16 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 1 621 человека, а днём ранее — у 999 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 34 819 новых случаев заражения коронавирусом.

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