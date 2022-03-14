Чита, , 14:14 — REGNUM Суточный показатель заболеваемости коронавирусом в Забайкальском крае пока остаётся достаточно высоким — он выше российского в 2,3 раза, несмотря на достаточно серьёзные темпы снижения. Об этом в ходе оперативного совещания правительства региона 14 марта сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светлана Лапа.

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По её словам, если сравнивать с прошлой неделей, то снижение заболеваемости произошло ещё на 35%.

Снижение заболеваемости взрослого населения, по информации Светланы Лапы, произошло по всем возрастным группам. Наиболее значимое — в группе 18−29 лет — на 41%, далее — 30−49 лет снижение было на 33,5%, 50−64 — на 28%, в группе 65 лет и старше впервые отмечалось значимое снижение заболеваемости — на 26%.

По детскому населению снижение заболеваемости также продолжается. Оно более существенное, чем по взрослому, особенно по возрастным группам 7−14 лет и 15−17 лет, где снижение происходит до 50% и более.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой: на 14 марта из общего количества пациентов моногоспиталей 143 находятся в тяжёлом состоянии, 22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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