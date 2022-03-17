Волгоград, , 16:33 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки с COVID-19 госпитализировано 100 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 1295 жителей, зарегистрировано 12 летальных исходов.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 202 367 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 187 168 человек, скончались от осложнений 6 617 пациентов.

По данным оперштаба региона, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 8 582 жителя.