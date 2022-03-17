Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM Перестать говорить про ковид, надеясь, что он исчезнет сам собой — не вариант. Из-за снижения темпов вакцинации и ревакцинации Санкт-Петербург к концу весны 2022 года может накрыть шестая волна эпидемии. Такое предположение в разговоре ИА REGNUM 17 марта высказал главный врач службы частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, сейчас эпидемиологический подъем заболеваемости COVID-19 отмечается в Азии, в том числе в Китае. До России, в частности до Петербурга, очередная волна пандемии дойдет к концу весны — началу лета.

«Сроки условны. Распространение инфекции не зависит от сезона. А коллективный иммунитет, достигнутый вакцинацией, постепенно снижается, кроме того, о необходимости вакцинации стали меньше говорить. Иммунитет ослабевает у той группы граждан, которая привилась четыре-девять месяцев назад, и эта прослойка очень быстро будет расти», — указал врач.

Авербах уточнил, что о формате возможного нового эпидемического подъёма, о том, сколько людей заболеет, и сколько из них будет «тяжелых», пока сказать невозможно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за снижения темпов вакцинации и ревакцинации в Петербурге сократилось до 21 количество мобильных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

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