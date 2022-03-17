Джакарта, , 13:21 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 11 532 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 17 марта в Индонезии выявили 5 939 082 носителя коронавируса.

В период с 16 по 17 марта от COVID-19 в Индонезии умерли 237 человек. Всего эпидемия унесла жизни 153 212 жителей Индонезии.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 28 787 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 523 393 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство столицы Индонезии Джакарты предлагает максимальный тариф для интеграции всех видов транспорта в размере 10 тысяч индонезийских рупий.

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