Ульяновск, , 12:52 — REGNUM В Ульяновской области резко возросло суточное число госпитализаций в ковидные стационары. При этом продолжилось снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Маски Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

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По данным на 15 марта, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 186 860 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки (14 марта) инфицирование SARS-CoV-2 подтверждено у 694 человек, что на 99 меньше, чем было выявлено сутками ранее (13 марта).

В регионе трое суток подряд растёт число вновь госпитализированных пациентов с коронавирусом. Если 12 марта направили на лечение в больницы 28 ковидных больных, 13 марта — 50 пациентов, то 13 марта это число достигло 122.

Напомним, что наибольше число госпитализированных за сутки зарегистрировано 25 февраля: в тот день в ковидные стационары попали 163 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 926 003 лабораторных теста на коронавирус. В мэрии Ульяновска со ссылкой на «заявления специалистов» заявляют, что COVID-19 продолжает мутировать, призывая «не пренебрегать вакцинацией и ревакцинацией».

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