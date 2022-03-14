Нижний Новгород, , 12:39 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3192 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 347 986 человек на утро 14 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 53 жителя области, накануне в больницы попали 108 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 393 177 случаев заражения коронавирусом, из них 1004 — за минувшие сутки. 11 250 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 11 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались девять жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 11 марта с начала пандемии провели 5 551 431 тест для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 147,8 исследований на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.