Горно-Алтайск, , 12:28 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 152 пациента. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус в регионе победили 28 171 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 467. За сутки выявлено 42 новых носителя коронавируса. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+11), Майминского (+8), Чемальского (+6), Кош-Агачского (+5), Шебалинского (+5) и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 640, в том числе 592 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 556, за весь период — 422 741», — добавили в оперштабе.