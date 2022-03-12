Абакан, , 10:00 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 322 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. Большинство носителей были обследованы после появления симптомов заболевания или они входили в число контактных лиц.

«7 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 7 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Таким образом, всего с начала года в республике подтверждено 31 623 случая инфицирования.