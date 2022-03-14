Казань, , 11:17 — REGNUM В Татарии за сутки подтвердили 592 случая заражения коронавирусом, накануне выявили 600 носителей инфекции. Госпитализировали за прошлый день 98 заболевших, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 14 марта всего в республике зарегистрировано 131 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 749 пациентов, скончался 1791 человек. За сутки больничный закрыли 832 пациента, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии доставили новую партию вакцины от коронавируса для подростков в количестве 960 комплектов.

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