Ташкент, , 13:40 — REGNUM В Узбекистане за минувшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Узбекистана.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это на 56 случаев больше, чем днём ранее», — говорится в сообщении.

Самое большое количество случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Ташкенте — 37 и Ташкентской области — 23. В других регионах выявлено 3 и менее случаев.

Кроме того, у четырех человек в стране 10 марта была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Узбекистане с марта 2020 года превысило 237 тысяч.