Барнаул, , 11:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 13 марта 2022 года за сутки выявлены 804 новых носителей (на 37 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований сократилось с 8403 до 7174 (на 1229 меньше, чем сутками ранее).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:31 239 (на 32 за сутки) и 205 021 (на 654 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 396 (-21 за сутки). Из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ (-3 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9749 человек, причём вновь 20 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 1866 жителей края (-13 за сутки). Кроме этого, 193 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 33 230 зараженных коронавирусом (+144 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 253 500 человек, выздоровели 233 455 человека (+752 за сутки).

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