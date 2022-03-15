Кишинёв, , 11:14 — REGNUM Чрезвычайное положение по общественному здоровью в Молдавии поделено до 15 апреля, но большинство антиковидных ограничений решено отменить. Это заявление 15 марта обнародовала Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ).

Свобода Цитата из к/ф «Римские каникулы». реж Уильям Уайлер. 1953. США

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Сообщается, что с 16 марта ношение маски будет обязательным только в общественном транспорте, медицинских учреждениях, торговых точках и учреждениях опеки. При этом рекомендуется продолжать носить маски во всех общественных местах.

В НЧКОЗ также решили, что больше не требуется нигде предъявлять сертификаты по вакцинации, в том числе при въезде в республику. Свадьбы, поминки и другие массовые мероприятия разрешено проводить без ограничения числа гостей.

Также отменены ограничения по числу гостей в заведения общепита, учреждениях культуры, спортивных объектах и зонах отдыха. Сняты ограничения на проведение крупных мероприятий.