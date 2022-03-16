Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области снижается заболеваемость ОРВИ, но при этом остаётся выше эпидемического порога. Такие сведения публикует управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за последнюю неделю (с 7 по 13 марта) в регионе заболели ОРВИ и гриппом 8146 жителей. Это на 21,74% меньше, чем было зарегистрировано неделей ранее, с 28 февраля по 6 марта.

В управлении отмечают, что недельный показатель заболеваемости превышает эпидемический порог по совокупному населению на 6,4%.

Врачи напоминают, что для профилактики простудных заболеваний необходимо «закалять свой организм», высыпаться, чаще бывать на свежем воздухе, одеваться по погоде и правильно питаться, включая в рацион продукты с витаминами А, С, цинком и кальцием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области каждые сутки продолжают выявлять сотни новых случаев заражения коронавирусом. 15 марта официально подтверждено 694 случая инфицирования, всего с начала пандемии выявлено 110 419 случаев заражения SARS-CoV-2.

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