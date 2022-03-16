Томск, , 12:56 — REGNUM В Томской области за время пандемии после COVID-19 выздоровели 100 100 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус победили 2931 человек.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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За сутки диагноз подтвердился у 801 местного жителя, 71 больной госпитализирован в ковидные стационары. Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в регионе достигло 119 055.

Жертвами COVID-19 стали 771 человек — за прошедшие сутки скончались два ковид-пациента.