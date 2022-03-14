София, , 19:41 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Болгарии зафиксировано 523 новых случая SARS-CoV-2. Об этом 14 марта сообщает БТВ.

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По словам медиков, резкое снижение числа заболевших связано с выполнением программы массовой вакцинации населения. Согласно официальным данным, в этой связи в стране отменены до 90% карантинных ограничений, включая обязательное ношение медицинских масок и предъявление «зеленых сертификатов» при посещении общественных мест.

При этом эксперты утверждают о сохранении риска возникновения новых очагов заболеваемости в ряде регионов Болгарии. Сообщается, что на протяжении последних суток от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 14 человек.

По состоянию на 14 марта, общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,11 млн. Из них скончалось 36 098 пациентов.