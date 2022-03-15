Кишинёв, , 14:44 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 3657 исследований выявили 343 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 508 578 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 491 634 человека, в том числе 641 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 556 пациентов с COVID-19, в том числе 77 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 357 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 241 заражение коронавирусом в результате проведения 1689 тестов. Врачи выписали за сутки 712 человек, умерли четыре пациента с COVID-19.

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