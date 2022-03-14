Париж, , 12:12 — REGNUM Согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа число случаев заражения коронавирусом в стране снизилось, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки во Франции выявили 60 422 носителя коронавируса. Но в среднем среднее за последние семь дней в стране ежедневно выявляли более 65 250 носителей коронавируса.

В настоящее время во Франции госпитализировано 20 917 пациентов с COVID-19. За сутки в больницах скончались 29 человек.

Кроме того, за последние 24 часа во Франции сделали лишь 6536 инъекций против коронавируса. В общей сложности первую инъекцию вакцины в стране сделали 54,2 млн человек (80,5% от общей численности населения), 53,3 млн человек прошли полную вакцинацию от коронавируса (79,1% от общей численности населения) и 39,3 млн прошли ревакцинацию.