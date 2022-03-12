Красноярск, , 11:43 — REGNUM В Красноярском крае за сутки зарегистрировано 20 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 10 227 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 352 527. За минувшие сутки выявлен 481 новый носитель. Лидерами по приросту остаются города Красноярск, Норильск и Канск. 144 заразившихся госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 4512 человек, а всего к 12 марта коронавирус победили более 318 тыс. жителей. Уровень коллективного иммунитета составил 59,4% — вакцинировано около 1696 тыс. человек.