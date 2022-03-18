Санкт-Петербург, , 13:43 — REGNUM Базирующаяся в Петербурге авиакомпания «Россия» официально отменила масочный режим на всех своих рейсах, вылетающих из Москвы и прилетающих в Москву. Это решение объяснили существенным улучшением эпидемобстановки.

Самолет авиакомпании «Россия» Rossiya-airlines.com

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«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна и могут находиться во время всего полета без защитных масок», — сообщили 18 марта в пресс-службе авиакомпании, говоря о московских рейсах.

При этом там напомнили, что при посадке в аэропортах городов, где обязательное ношение масок не отменено, пассажирам необходимо соблюдать правила масочного режима.

По состоянию на 18 марта масочный режим отменен в следующих городах маршрутной сети «России»: Москва, Грозный, Красноярск.

Все другие профилактические меры на рейсах «России» остаются без изменений, в том числе масочный режим на рейсах, не связанных с Москвой.