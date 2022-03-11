Владимир, , 13:54 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 89 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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11 марта выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом — на девять меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 142 тыс. 155 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 102 тыс. 554 пациента, в том числе 1063 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3273 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.