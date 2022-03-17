Брянск, , 11:21 — REGNUM В Брянской области за минувшие сутки завершил лечение от COVID-19 ещё 3 361 житель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 марта в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано 11 летальных исходов.

Больничная палата (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

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С начала пандемии в Брянской области COVID-19 подтверждён у 153 866 человек. Выздоровели 138 932 жителя, скончались от осложнений 3 652 пациента. За прошедшие сутки направлены в ковид-госпитали восемь человек.

Лаборатории региона провели 1 626 224 исследования на коронавирус.