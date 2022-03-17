Париж, , 09:24 — REGNUM Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Франции, за сутки эпидемия коронавирусной инфекции унесла жизни 145 человек, сообщает Le Figaro.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Нагрузка на больницы продолжает снижаться. В настоящее время госпитализировано 20 757 пациентов c COVID-19, в том числе 1 313 человек, которые поступили в больницы за последние сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 1728 пациентов.

Во Франции растет число новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 108 832 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, кривая эпидемии коронавируса во Франции будет расти «в течение 10−15 дней», прежде чем снова пойдет вниз. Об этом ранее заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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