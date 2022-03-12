Майминский район, Алтай, , 10:51 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 165 пациентов. Всего коронавирус к настоящему времени победили 26 918 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 33 009. За сутки выявлено 127 новых носителей. Лидером по приросту стали Майминский район (+31) и Горно-Алтайск (+29).

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 636, в том числе 588 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 692, за весь период — 418 452», — добавили в оперштабе.