Тирасполь, , 09:55 — REGNUM В ходе 587 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 117 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

ПЦР-лаборатория в Севастополе Sevdz.ru

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 109 685 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 106 048 человек, в том числе за последние сутки — 571.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2148 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 750 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 196 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 171 человека. Зафиксировали четыре смерти среди пациентов с COVID-19.