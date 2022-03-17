Иркутск, , 06:59 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 17 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8283 человека, причём 13 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 275 287 (+1093 за сутки). Госпитализированы 1480 (-107 за сутки). В то же время выздоровели 256 439 пациентов (+1957 за сутки).

Ещё 648 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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