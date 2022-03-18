Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM За прошедшие сутки в стационары Новгородской области доставили 24 человека с COVID-19. Об этом 18 марта сообщили в федеральном оперштабе. Этот показатель сократился за сутки на 16 пациентов.

Госпитализация Иван Шилов

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В регионе за сутки выявили 92 случая заражения коронавирусной инфекций. Это на 17 случаев меньше, чем за марта. Статистика заражений в регионе сокращается уже на протяжении месяца.

Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины, четыре человека, что на два пациента больше, чем сутками ранее. В статистике смертности по области отметился рост.

При этом количество переболевших ковидом за сутки увеличилось на 297 человек. Это чуть более, чем в три раза меньше, чем за предыдущие сутки. После фиксирования высоких показателей выздоровления в области отметился резкий спад.

С начала пандемии в Новгородской области обнаружили 95 929 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида за это время 980 пациентов, а переболели 91 864 человека.

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