Москва, , 12:22 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 2 005 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 17 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 528 385 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 726 264.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 42 человека.

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