Москва, , 14:12 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится», — сказал Володин.

Бессменный лидер ЛДПР находится в ЦКБ с коронавирусом и был подключен к ИВЛ. Сейчас он находится в сознании, выведен из медикометозного сна.

Ближайшее заседание Госдумы может состояться 18 марта.

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