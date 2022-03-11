Москва, 11 марта 2022, 14:12 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский готовится приехать на ближайшее пленарное заседание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Владимир Вольфович собирается приехать на ближайшее заседание. Он готовится», — сказал Володин.
Бессменный лидер ЛДПР находится в ЦКБ с коронавирусом и был подключен к ИВЛ. Сейчас он находится в сознании, выведен из медикометозного сна.
Ближайшее заседание Госдумы может состояться 18 марта.
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