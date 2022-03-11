Астрахань, , 14:16 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 28 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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11 марта выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом — на 36 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 112 тыс. 606 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 102 тыс. 237 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 706 — за последние сутки.

За весь период скончались 2879 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.