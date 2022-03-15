Самара, , 08:25 — REGNUM Смягчение ограничительных мер в Самарской области одобрили на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Масочный режим Фото пресс-службы правительства Калужской области

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«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации мы можем принять решения, которые дадут дополнительные возможности для людей и бизнеса. Мы фиксируем устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости. Вместе с тем, конечно, нам нужно продолжать следить за ситуацией и контролировать готовность системы здравоохранения», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что в области намерены отменить ограничения по заполняемости культурных и спортивных объектов, фитнес-центров, по работе компаний сферы услуг, а также по количеству участников государственной церемонии заключения брака.

Сообщается, что дети смогут свободно посещать развлекательные учреждения, торговые центры, кинотеатры и театры. Кроме этого в области намерены отменить QR-коды и возобновить оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение диспансеризаций и профосмотров.

По информации пресс-службы, в регионе могут отменить обязанность работодателей переводить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. В разряд рекомендаций перейдут обязанность переводить на дистанционный режим работы жителей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также обязанность невакцинированных граждан старше 60 лет находится на самоизоляции.

В области также намерены возобновить действие социальных карт для жителей старше 65 лет для проезда на общественном транспорте.

Отмечается, что в регионе остается необходимость соблюдения масочного режима, санитарных требований в части проведения входной термометрии и дезинфекции.

Соответствующее постановление планируется подписать в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что свыше 370 тысяч жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19.