Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Власти Ленинградской области разрешили работу летних детских оздоровительных лагерей в прежнем режиме, а стоимость путевок детей медицинских работников пообещали компенсировать. Соответствующее решение 17 марта подписал губернатор Александр Дрозденко.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Как следует из постановления, в 2022 году разрешена деятельность организаций, предоставляющих отдых детям, расположенных на территории области. Перед началом работы организации нужно будет получить разрешение у межведомственного штаба по недопущению распространения на территории региона коронавирусной инфекции, а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения и чек-листа по организации работы.

«Работа организаций отдыха детей и их оздоровления разрешается только при условии проживания персонала на территории организации с момента заезда до окончания смены (в условиях обсервации), наличия у сотрудников 18 лет и старше, а также у лиц, сопровождающих детей-инвалидов действительного QR-кода», — подчеркивается в документе.

Сами дети будут допускаться в лагерь со справкой об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и обучения.

Кроме того, региональные власти материально поддержат медицинских работников, чьи дети поедут отдыхать в лагерь. Им будет полностью компенсирована расчётная стоимость путевки в лагерь.

Помимо этого, с 17 марта в регионе при проведении физкультурных и спортивных мероприятий отменяется ограничение по числу участников и зрителей.