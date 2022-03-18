Омск, , 13:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Омской области скончались уже 4046 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 361 носитель коронавируса, выздоровели 557 человек.

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