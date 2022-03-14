Париж, , 12:34 — REGNUM Власти Франции отменили обязательное в течение многих месяцев ношение защитных масок в помещениях, передает BFM TV.

Маски ИА REGNUM

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При этом защитные маски останутся обязательными в общественном пассажирском транспорте и учреждениях здравоохранения.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран также призвал жителей не стесняться надевать маску в закрытых помещениях, общаясь с незнакомыми людьми, которые потенциально могут быть заразными.

Вакцинный пропуск также отменяется во всех учреждениях, где он до сих пор требовался, таких как места отдыха и культуры, рестораны и салоны. Однако в медицинских учреждениях вакцинный пропуск останется в силе.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил 14 марта об отмене многочисленных ограничений по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа число случаев заражения коронавирусом в стране снизилось.

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