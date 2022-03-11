Сеул, , 15:55 — REGNUM В Южной Корее предполагают, что пик заболеваемости штаммом «Омикрон» наступит в ближайшие десять дней, когда ежедневное число случаев заражение достигнет отметки 370 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление премьер-министр сделал 11 марта в ходе совещания, посвященного мерам реагирования на пандемию коронавируса.

Напомним, что 9 марта среднедневное число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее достигло отметки 300 тыс. человек.

«В этот период в приоритете у правительства будет стоять сокращение числа тяжелобольных пациентов и смертей, — сообщил Ким Бу Гём. — Для этих целей мы обеспечим достаточное количество больничных коек».