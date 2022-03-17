Омск, , 13:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 372 носителя коронавируса, выздоровели 509 человек, госпитализация потребовалась 71 заболевшему (16 марта — 75). Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 199 355 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 189 588 человек, скончались 4036 человек. Жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали девять омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Омской области выявили 369 носителей коронавируса, выздоровели 608 человек, скончались десять ковид-пациентов.

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