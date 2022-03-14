Курган, , 14:48 — REGNUM В Курганской области за сутки на 14 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 44 человека, выписались по выздоровлении 550. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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Всего за сутки выявлено 385 заражённых коронавирусом курганцев, на 27 человек меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 14 марта выявлено 96 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 91 020 человек, скончались 1283 пациентов (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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