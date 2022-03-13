Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае в больницы с заражением коронавирусом попали ещё 217 человек, данные за сутки опубликованы 13 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 12 марта, сообщалось о 238 госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Подтверждено за последние сутки в регионе 984 новых случая заражения коронавирусом, это на 99 случаев больше, чем накануне. По числу заражений за сутки лидирует Краснодар — там выявили 266 новых случаев, 64 новых пациента зарегистрированы в Новороссийске, 51 новый случай — в Сочи, уточнили в региональном оперштабе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтверждено 240 186 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 220 293 человека, скончались 10 538 ковид-пациентов.

В коронавирусных стационарах лечатся 2 945 человек, амбулаторно — 12 956 пациентов. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 88 человек, ещё пять пациентов на ЭКМО.