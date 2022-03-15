Скопье, , 22:13 — REGNUM В Северной Македонии 15 марта в результате обследования 2605 образцов выявили 312 новых случаев заражения коронавирусом, из них 51 — повторный. Также в стране зарегистрировали 290 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Скопье, храм

Северная Македония Nedelkovski90

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, также зарегистрировано четыре ранее произошедших летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 895 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9155, 290 907 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1833 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно возрастать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии резко снизилось число выявленных носителей SARS-CoV-2