Томск, , 08:54 — REGNUM В Томской области по решению регионального оперштаба снят запрет на проведение массовых и публичных мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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По словам губернатора Сергея Жвачкина, эпидемиологическая ситуация позволяет сегодня это сделать. При этом он подчеркнул, что все мероприятия должны проходить в соответствии с законом. Кроме того, в регионе сохраняется масочный режим.

«У нас по-прежнему болеют сотни. Маски остаются обязательными в общественном транспорте, магазинах и людных закрытых помещениях. Другой защиты, кроме масок и прививок, от эпидемии нет», — добавил он.

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