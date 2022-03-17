Тамбов, , 14:15 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 45 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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17 марта выявлено 283 новых случая заражения коронавирусом — на 41 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 107 тыс. 966 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 99 тыс. 752 пациента, в том числе 1012 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2299 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.