Элиста, , 16:46 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки выявили 170 носителей коронавируса, выздоровели 467 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 12 марта.

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В четырёх ковид-центра Калмыкии лечение получают 134 пациента, из них десять человек остаются в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 48 606 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 46 272 пациента. Скончались 822 человека.

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