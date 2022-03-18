Москва, , 13:18 — REGNUM На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России составляет 51,7%. Такие данные представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомнил, неделю назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 53,6%.

Уточняется, что вакцинацию первым компонентом в общей сложности прошли 88 704 788 россиян. Обоими компонентами привились 84 914 186 граждан.

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Как сообщало иаИА REGNUM, согласно данным оперативного штабе на 18 марта, в России за прошедшие сутки было выявлено 34 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.