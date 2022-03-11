Ростов-на-Дону, , 20:19 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 1108 носителей коронавируса, выздоровели 1002 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 марта.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (228), Неклиновском районе (62), Таганроге (56), Волгодонске (55), Шахтах (55). 20,5% заразившихся — люди старше 66 лет, около 17% — дети.

Не справились с COVID-19 ещё 13 человек мужчин в возрасте от 59 до 94 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 344 313 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 316 756 пациентов. Не справились с коронавирусом 10 497 человек.

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