Джакарта, , 10:25 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито заявил, что подштамм «Омикрона» BA.2 был обнаружен в 19 провинциях Индонезии, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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C начала 2022 года начался рост «Омикрона» BA.2 и количество заразившихся этим подштаммом в Индонезии достигло 363 человек.

Omicron BA.2 в некоторых странах, таких как Южная Корея, Великобритания и Гонконг, привел к всплеску случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за последние 24 часа зарегистрировали 14 408 случаев заражения коронавирусом.

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