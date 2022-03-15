Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM Временный полевой госпиталь, развернутый на базе выставочного центра «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, после выписки последнего пациента законсервируют, сообщил 15 марта в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» Gov.spb.ru

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При необходимости госпиталь возобновит работу в самые короткие сроки. А пока в городе наблюдается снижение заболеваемости, корпуса «Ленэкспо» вместе с оборудованием будут закрыты и взяты под охрану.

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Отметим, что переболевшие ковидом петербуржцы могут пройти профилактические осмотры и диспансеризацию, в том числе, углубленную вне зависимости от сроков перенесенного коронавируса.

«Сейчас проведение профосмотров, диспансеризации осуществляется в полном объеме», — напомнил чиновник.

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