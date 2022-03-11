Ханты-Мансийск, , 13:41 — REGNUM В Югре за сутки на 11 марта госпитализировали 67 больных с COVID-19, 1 863 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 304 новых случаев заражения коронавирусом, на 53 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 11 марта является Ханты-Мансийск — 43.

С начала пандемии в Югре к 11 марта насчитывается 201 144 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 180 964 пациента, 2448 скончались (на семь пациентов больше, чем днём ранее).

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